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Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes

Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes

Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes

Adresse : 91 bd pierre de Coubertin, Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 12:00
Gratuit : non   

Découvrez le quartier populaire du Breil-Malville Une balade à la découverte de son église classée, de ses noms de rues, sur les traces des châteaux de carcouët et du Breil…Présenté par une habitante native du quartier et par des étudiants en BTS tourisme du Lycée carcouëtPossibilité d’enchaîner 2 animations :- « Réveil au jardin » avec une balade botanique sensorielle : 9h/10h30- Balade « sans mémoire pas d’avenir » avec la visite du Breil : 10h30/12h

Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes 44100


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