Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes
Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes samedi 19 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 10:30 – 12:00
Gratuit : non
Découvrez le quartier populaire du Breil-Malville Une balade à la découverte de son église classée, de ses noms de rues, sur les traces des châteaux de carcouët et du Breil…Présenté par une habitante native du quartier et par des étudiants en BTS tourisme du Lycée carcouëtPossibilité d’enchaîner 2 animations :- « Réveil au jardin » avec une balade botanique sensorielle : 9h/10h30- Balade « sans mémoire pas d’avenir » avec la visite du Breil : 10h30/12h
Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes 44100
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