Thuir

SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-23

Chaque année en avril, le Département des Pyrénées-Orientales célèbre la Sant Jordi le 23 avril, fête catalane emblématique où l’on s’offre un livre et une rose.

Durant tout le mois, la Médiathèque départementale Claude Simon et les médiathèques du t…

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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

Every year in April, the Pyrénées-Orientales department celebrates Sant Jordi on April 23, an emblematic Catalan festival where people give each other a book and a rose.

Throughout the month, the Médiathèque départementale Claude Simon and other media libraries in the t…

L’événement SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES Thuir a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI ASPRES-THUIR