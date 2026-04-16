SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES Thuir
SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES Thuir jeudi 23 avril 2026.
Thuir
SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES
Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-23
Chaque année en avril, le Département des Pyrénées-Orientales célèbre la Sant Jordi le 23 avril, fête catalane emblématique où l’on s’offre un livre et une rose.
Durant tout le mois, la Médiathèque départementale Claude Simon et les médiathèques du t…
.
Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every year in April, the Pyrénées-Orientales department celebrates Sant Jordi on April 23, an emblematic Catalan festival where people give each other a book and a rose.
Throughout the month, the Médiathèque départementale Claude Simon and other media libraries in the t…
L’événement SANT JORDI LE 23 AVRIL PROGRAMME DES ASPRES Thuir a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI ASPRES-THUIR
À voir aussi à Thuir (Pyrénées-Orientales)
- ANIMATION DE CARNAVAL Thuir 24 avril 2026
- THÉÂTRE DES ASPRES -SAISON CULTURELLE 25/26 VA DE BACH Thuir 8 mai 2026
- FESTIVAL DES JEUNES VOIX MELEES Thuir 13 mai 2026