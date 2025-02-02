SANTA ZENITH DE PAU Pau
SANTA ZENITH DE PAU Pau mercredi 18 mars 2026.
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 65 EUR
Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
