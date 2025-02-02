SANTA ZENITH DE PAU Pau

SANTA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

