Santé et emploi : mon équilibre de vie (réservé aux personnes en situation de handicap), Toulouse – DT HAUTE GARONNE, Toulouse

Informations pratiques

Santé et emploi : mon équilibre de vie (réservé aux personnes en situation de handicap) Vendredi 24 juillet, 09h30 Toulouse – DT HAUTE GARONNE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T09:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T09:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00

Équilibre de vie et projet professionnel Vous souhaitez faire le point sur votre situation actuelle et mieux comprendre ce qui contribue à votre bien-être au quotidien ? Le Capemploi Haute Garonne et le CREHI vous proposent cet atelier qui vous permettra d’identifier les différentes dimensions de votre vie (santé, famille, finances, loisirs, projet professionnel, organisation quotidienne, etc.) et leur impact sur votre parcours vers l’emploi. À l’aide d’un outil simple et visuel, vous pourrez re

Toulouse – DT HAUTE GARONNE 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/678808 »}]

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