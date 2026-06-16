Marseille 2e Arrondissement

Sardinade & cinéma en plein air

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 18h30. Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:30:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Un repas festif jusqu’au coucher du soleil, suivi de la projection d’un film au coeur du Panier !

Au cœur du Panier, rendez-vous pour une sardinade conviviale sur la place du Refuge, lieu emblématique du secteur.



Un repas festif jusqu’au coucher du soleil, suivi de la projection du film Erin Brockovich pour un ciné plein air. Installez-vous avec vos couvertures, serviettes, plaids ou directement sur les gradins naturels de la place, et profitez de ce cinéma entre amis, en famille, en amoureux ou même seul !



Synopsis Une mère célibataire au chômage devient assistante juridique et parvient à faire condamner une société californienne d’électricité accusée de polluer les sources d’eau d’une ville voisine. .

Place du Refuge Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 57 80

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English :

A festive meal until sunset, followed by a movie screening in the heart of Le Panier!

L’événement Sardinade & cinéma en plein air Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille