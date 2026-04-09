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Sardinade Saint-Vaury

Sardinade Saint-Vaury

Sardinade Saint-Vaury samedi 2 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23320 Saint-Vaury

Département : Creuse

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 Tarif réduit

Saint-Vaury

Sardinade

Salle des fêtes Saint-Vaury Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Sardinade organisée par l’Association des Portugais de Guéret, le samedi 2 mai à 19h30 à la Salle des Fêtes de Saint-Vaury (attention, les places sont limitées.)
Au menu
Apéritif
Jambon cru, melon
Sardines, pommes de terre
Fromage
Tarte aux pommes, glace vanille
Café
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril par téléphone au 07 45 82 21 90 ou par retour de association.portugais23@gmail.com
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement.   .

Salle des fêtes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 82 21 90 

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret

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