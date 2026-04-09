Saint-Vaury

Sardinade

Salle des fêtes Saint-Vaury Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Sardinade organisée par l’Association des Portugais de Guéret, le samedi 2 mai à 19h30 à la Salle des Fêtes de Saint-Vaury (attention, les places sont limitées.)

Au menu

Apéritif

Jambon cru, melon

Sardines, pommes de terre

Fromage

Tarte aux pommes, glace vanille

Café

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril par téléphone au 07 45 82 21 90 ou par retour de association.portugais23@gmail.com

Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement. .

Salle des fêtes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 82 21 90

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret