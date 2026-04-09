Sardinade Saint-Vaury
Sardinade Saint-Vaury samedi 2 mai 2026.
Saint-Vaury
Sardinade
Salle des fêtes Saint-Vaury Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Sardinade organisée par l’Association des Portugais de Guéret, le samedi 2 mai à 19h30 à la Salle des Fêtes de Saint-Vaury (attention, les places sont limitées.)
Au menu
Apéritif
Jambon cru, melon
Sardines, pommes de terre
Fromage
Tarte aux pommes, glace vanille
Café
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril par téléphone au 07 45 82 21 90 ou par retour de association.portugais23@gmail.com
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du paiement. .
Salle des fêtes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 82 21 90
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English : Sardinade
L’événement Sardinade Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret
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