Vide-grenier

Lotissement Demoranges Saint-Vaury Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Vide-grenier organisé par les Irréductibles du Pic des Trois Cornes. .

Lotissement Demoranges Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 27 63 95 pic.3cornes@hotmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret