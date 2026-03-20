Vide-grenier Saint-Vaury
Vide-grenier Saint-Vaury samedi 2 mai 2026.
Vide-grenier
Lotissement Demoranges Saint-Vaury Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Vide-grenier organisé par les Irréductibles du Pic des Trois Cornes. .
Lotissement Demoranges Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 27 63 95 pic.3cornes@hotmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret