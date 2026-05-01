Sarp

SARP EN FETE

SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une journée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes pour petits et grands !

À partir de 14h00

concours de pétanque en doublette

Jeux pour enfants & ados

Buvette et restauration sur place

À partir de 19h00

Ambiance festive avec

Animation musicale

Karaoké

.

SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 84 24 85

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English :

A friendly, festive day organized by the Comité des Fêtes for young and old!

Starting at 2:00 pm

pétanque doubles competition

Games for kids & teens

Refreshments and catering on site

From 7:00 pm

Festive atmosphere with

Musical entertainment

Karaoke

L’événement SARP EN FETE Sarp a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65