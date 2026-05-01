SARP EN FETE Sarp
SARP EN FETE Sarp samedi 23 mai 2026.
Sarp
SARP EN FETE
SARP Sarp Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une journée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes pour petits et grands !
À partir de 14h00
concours de pétanque en doublette
Jeux pour enfants & ados
Buvette et restauration sur place
À partir de 19h00
Ambiance festive avec
Animation musicale
Karaoké
.
SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 84 24 85
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English :
A friendly, festive day organized by the Comité des Fêtes for young and old!
Starting at 2:00 pm
pétanque doubles competition
Games for kids & teens
Refreshments and catering on site
From 7:00 pm
Festive atmosphere with
Musical entertainment
Karaoke
L’événement SARP EN FETE Sarp a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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