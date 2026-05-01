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SARP EN FETE Sarp

SARP EN FETE Sarp samedi 23 mai 2026.

Adresse : SARP

Ville : 65370 Sarp

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sarp

SARP EN FETE

SARP Sarp Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Une journée conviviale et festive organisée par le Comité des Fêtes pour petits et grands !
À partir de 14h00
concours de pétanque en doublette
Jeux pour enfants & ados
Buvette et restauration sur place

À partir de 19h00
Ambiance festive avec
Animation musicale
Karaoké
  .

SARP Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 84 24 85 

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English :

A friendly, festive day organized by the Comité des Fêtes for young and old!
Starting at 2:00 pm
pétanque doubles competition
Games for kids & teens
Refreshments and catering on site

From 7:00 pm
Festive atmosphere with
Musical entertainment
Karaoke

L’événement SARP EN FETE Sarp a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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