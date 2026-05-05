Sasha Velour, Théâtre Fémina, Bordeaux

Sasha Velour Vendredi 5 juin, 20h30 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Sasha Velour à Bordeaux !

Velour est une drag queen, autrice, artiste et productrice dont le drag, qui défie les genres, a enthousiasmé des publics sur cinq continents. Largement connue pour avoir remporté la 9ᵉ saison de RuPaul’s Drag Race, Velour est souvent saluée comme « l’une des meilleures artistes drag au monde » (Attitude Magazine).

Elle est la créatrice et l’animatrice de NightGowns, un spectacle présenté depuis plus de 10 ans à New York et considéré comme l’un des meilleurs shows drag de tous les temps. Ses deux premières tournées solo, Smoke & Mirrors (2019-2022) et The Big Reveal, ont parcouru plus de 100 théâtres à travers le monde, avec des représentations à guichets fermés dans des lieux emblématiques tels que les Folies Bergère et le London Palladium, ainsi que des séries de spectacles dans certains des meilleurs théâtres américains : Steppenwolf (Chicago), La MaMa Experimental Theatre Club (New York) et Berkeley Rep (Berkeley, Californie).

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/sasha-velour/149077

Velour est une drag queen, autrice, artiste et productrice dont le drag, qui défie les genres, a enthousiasmé des publics sur cinq continents. drag dragqueen