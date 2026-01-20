Saucisse lentilles drive à emporter Beauzac

Saucisse lentilles drive à emporter

Parking de la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Traditionnelle vente de saucisses-lentilles à emporte organisée par l’Ensemble Vocal Chœur à Cœurs .

Au menu Saucisses-lentilles Fromages/Dessert

Réservation obligatoire. Réservation possible auprès de l’Office de tourisme de Beauzac

.

Parking de la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 chorale-beauzac.43590@orange.fr

English :

Traditional takeaway sausage and lentil sale organized by the Ch?ur à C?urs Vocal Ensemble.

Menu: Sausage-Lentils/Cheese/Dessert

Reservations essential. Reservations can be made at the Beauzac Tourist Office

