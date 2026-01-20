Saucisse lentilles drive à emporter Beauzac
Saucisse lentilles drive à emporter Beauzac samedi 14 mars 2026.
Saucisse lentilles drive à emporter
Parking de la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Traditionnelle vente de saucisses-lentilles à emporte organisée par l’Ensemble Vocal Chœur à Cœurs .
Au menu Saucisses-lentilles Fromages/Dessert
Réservation obligatoire. Réservation possible auprès de l’Office de tourisme de Beauzac
Parking de la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74 chorale-beauzac.43590@orange.fr
English :
Traditional takeaway sausage and lentil sale organized by the Ch?ur à C?urs Vocal Ensemble.
Menu: Sausage-Lentils/Cheese/Dessert
Reservations essential. Reservations can be made at the Beauzac Tourist Office
