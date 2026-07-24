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Saule et les Hooppies Amilly

dimanche 16 août 2026 · Amilly

Saule et les Hooppies Amilly

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Amilly

Saule et les Hooppies

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Saule et les Hooppies
Saule et les Hooppies est une œuvre artistique et interactive conçue par la designer matali crasset, qui invite petits et grands à partager une aventure unique mêlant jeu, performance, conte, musique et écologie.
Introduit par un temps d’atelier artistique, le manège est ensuite activé par l’énergie des participants ! Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 15 participant.e.s. Inscriptions ouvertes jusqu’au samedi 15 août.
De 3 à 12 ans. Les enfants doivent être accompagnés.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Saule and the Hooppies

L’événement Saule et les Hooppies Amilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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