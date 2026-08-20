Sauvées par un jardin ! Les Arènes de Périgueux du Ier siècle à nos jours, Square des Arènes, Périgueux

Informations pratiques

Sauvées par un jardin ! Les Arènes de Périgueux du Ier siècle à nos jours Dimanche 20 septembre, 14h30 Square des Arènes Dordogne

Limité à 30 personnes, réservation gratuite auprès de l’Office de Tourisme Destination Périgueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des Arènes de Périgueux, depuis leur construction au Ier siècle jusqu’à leur sauvegarde grâce à l’aménagement d’un jardin public à la fin du XIXe siècle. Cette visite retrace les grandes étapes de l’évolution de ce monument antique, aujourd’hui intégré au paysage urbain.

Rendez-vous à l’entrée du jardin des Arènes, face au 19 boulevard des Arènes, 24000 Périgueux.

Square des Arènes 9 Boulevard des Arènes, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33553028200 https://perigueux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Dans ses allées, découvrez les vestiges d’un amphithéâtre du Ier siècle, l’un des plus vastes de Gaule (jusqu’à 20 000 spectateurs). Aujourd’hui, c’est un espace fleuri – véritable bulle d’oxygène pour une pause rafraîchissante – où plusieurs essences d’arbres ponctuent ce havre.

Venez découvrir l’histoire des Arènes de Périgueux, depuis leur construction au Ier siècle, jusqu’à leur sauvetage par la création d’un jardin public à la fin du XIXe siècle.

© Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel – Emilie Chedeville