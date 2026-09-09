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Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon, ligné, Ligné

samedi 19 septembre 2026 · ligné · Ligné

Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon, ligné, Ligné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
ligné
Adresse
119 Le Mesnil
Ville
44850 Ligné
Département
Manche
Tarif
20 places par créneau

Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon 19 et 20 septembre ligné Manche

20 places par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Les Ailes de l’Ouest vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir l’univers passionnant de la restauration d’avions de collection !
Venez rencontrer nos passionnés, découvrir notre projet d’atelier et observer le savoir-faire unique qui redonne vie au patrimoine volant.
Quand ?
• Samedi 19 septembre : 14h15 – 18h00
• Dimanche 20 septembre : 10h00 – 12h15 / 14h15 – 18h00
Où ?
119 Le Mesnil, 44850 Ligné
️ Entrée libre sur le site
️ Visite sur inscription préalable via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon-5
Sur place : Parking, buvette et boutique pour ramener un souvenir !
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A bientôt.
Les Ailes De l’Ouest

ligné 119 Le Mesnil Ligné 44850 Manche Normandie 06 25 95 29 89 https://www.lesailesdelouest.fr/ https://www.facebook.com/lesailesdelouest [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/savegardons-le-morane »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/…/sauvegardons-le-morane »}, {« link »: « http://www.hellssoom/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon-5 »}] Association œuvrant à la préservation et remise en état de vol d’un Morane Saulnier 733 et d’un Antonov AN-2 Présence de parking
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Les Ailes De L’Ouest

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