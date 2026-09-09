Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon, ligné, Ligné

Informations pratiques

Sauvegardons le Morane-Saulnier MS.733 Alcyon 19 et 20 septembre ligné Manche

20 places par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

✈️ Plongez dans les coulisses de la restauration aéronautique avec Les Ailes de l’Ouest ! ️

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’association Les Ailes de l’Ouest vous ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire découvrir l’univers passionnant de la restauration d’avions de collection !

Venez rencontrer nos passionnés, découvrir notre projet d’atelier et observer le savoir-faire unique qui redonne vie au patrimoine volant.

Quand ?

• Samedi 19 septembre : 14h15 – 18h00

• Dimanche 20 septembre : 10h00 – 12h15 / 14h15 – 18h00

Où ?

119 Le Mesnil, 44850 Ligné

️ Entrée libre sur le site

️ Visite sur inscription préalable via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon-5

Sur place : Parking, buvette et boutique pour ramener un souvenir !

Réservez votre visite dès maintenant

Venez nombreux partager notre passion du ciel et de la mécanique ! ✈️✨

A bientôt.

Les Ailes De l’Ouest

ligné 119 Le Mesnil Ligné 44850 Manche Normandie 06 25 95 29 89 https://www.lesailesdelouest.fr/ https://www.facebook.com/lesailesdelouest [{« link »: « https://www.helloasso.com/…/savegardons-le-morane »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/…/sauvegardons-le-morane »}, {« link »: « http://www.hellssoom/ »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/les-ailes-de-l-ouest/evenements/sauvegardons-le-morane-saulnier-ms-733-alcyon-5 »}] Association œuvrant à la préservation et remise en état de vol d’un Morane Saulnier 733 et d’un Antonov AN-2 Présence de parking

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Les Ailes De L’Ouest