Nérac

Saveurs et fêtes de Nérac

Cours Romas Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-02

Venez passer un moment convivial en terrasse entres vins bières saveurs et traditions avec les tripettes du chef Bruno saclier ou son Axoa qui nous rappelle le pays basque ! Seront aussi proposés frites, charcuterie, fromages, glaces et gauffres…

Présent sur le stand deux midis le vendredi et samedi . Devant passion bière et Vival sous barnum à l’abris du soleil ou de la pluie Venez nombreux! .

Cours Romas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 08 93

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English : Saveurs et fêtes de Nérac

L’événement Saveurs et fêtes de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret