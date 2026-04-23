Saveurs et fêtes de Nérac Nérac
Saveurs et fêtes de Nérac Nérac vendredi 1 mai 2026.
Nérac
Saveurs et fêtes de Nérac
Cours Romas Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-02
Venez passer un moment convivial en terrasse entres vins bières saveurs et traditions avec les tripettes du chef Bruno saclier ou son Axoa qui nous rappelle le pays basque ! Seront aussi proposés frites, charcuterie, fromages, glaces et gauffres…
Présent sur le stand deux midis le vendredi et samedi . Devant passion bière et Vival sous barnum à l’abris du soleil ou de la pluie Venez nombreux! .
Cours Romas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 08 93
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English : Saveurs et fêtes de Nérac
L’événement Saveurs et fêtes de Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Albret
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