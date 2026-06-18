Savigné en fête Savigné
Savigné en fête Savigné samedi 4 juillet 2026.
Savigné
Savigné en fête
Centre bourg Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
SAVIGNÉ EN FÊTE 2026 Samedi 4 juillet Rendez-vous au Centre bourg pour une journée festive !
14h00 Manèges et jeux enfants.
15h00 Grand Tournoi Inter-villages (baby-foot géant, voitures à pédales, etc.).
19h30 Repas festif (jambon à la broche). Tarifs 20€ / 10€ (-12 ans). Réservation obligatoire au 06 81 01 22 65 ou 06 72 47 72 72.
Soirée Concert Pop/Rock avec le groupe Use&Rock.
Entrée gratuite, buvette et parking sur place. Venez nombreux ! .
Centre bourg Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine cfsavigne86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Savigné en fête
L’événement Savigné en fête Savigné a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
À voir aussi à Savigné (Vienne)
- Jielpi en concert Bar Au Boulot Savigné 27 juin 2026
- Randonnée des Goupils. Savigné 19 novembre 2026