Savigné

Savigné en fête

Centre bourg Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

SAVIGNÉ EN FÊTE 2026 Samedi 4 juillet Rendez-vous au Centre bourg pour une journée festive !

14h00 Manèges et jeux enfants.

15h00 Grand Tournoi Inter-villages (baby-foot géant, voitures à pédales, etc.).

19h30 Repas festif (jambon à la broche). Tarifs 20€ / 10€ (-12 ans). Réservation obligatoire au 06 81 01 22 65 ou 06 72 47 72 72.

Soirée Concert Pop/Rock avec le groupe Use&Rock.

Entrée gratuite, buvette et parking sur place. Venez nombreux ! .

Centre bourg Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine cfsavigne86@gmail.com

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English : Savigné en fête

L’événement Savigné en fête Savigné a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou