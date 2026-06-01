Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Jielpi en concert Bar Au Boulot Savigné

Jielpi en concert Bar Au Boulot Savigné

Jielpi en concert Bar Au Boulot Savigné samedi 27 juin 2026.

Lieu : Bar Au Boulot

Adresse : 2 route de Niort

Ville : 86400 Savigné

Département : Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Savigné

Jielpi en concert

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Karaoké.
Toi aussi, sois la satr.   .

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 43 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jielpi en concert

L’événement Jielpi en concert Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

À voir aussi à Savigné (Vienne)