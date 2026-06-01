Quiz night Bar Au Boulot Savigné

Savigné

Quiz night

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Organisé par Bun on The Run les frites et les burgers de folie.

Une soirée quiz animée par des anglais… Mais les français sont plus que bienvenus !

Venez tester vos connaissances dans une ambiance fun, chaleureuse et internationale ! .

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 63 27 06 bunontherun.fr@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quiz night

L’événement Quiz night Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou