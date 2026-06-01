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Quiz night Bar Au Boulot Savigné

Quiz night Bar Au Boulot Savigné

Quiz night Bar Au Boulot Savigné jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Bar Au Boulot

Adresse : 2 route de Niort

Ville : 86400 Savigné

Département : Vienne

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Savigné

Quiz night

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Organisé par Bun on The Run les frites et les burgers de folie.
Une soirée quiz animée par des anglais… Mais les français sont plus que bienvenus !

Venez tester vos connaissances dans une ambiance fun, chaleureuse et internationale !   .

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 63 27 06  bunontherun.fr@gmail.com

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English : Quiz night

L’événement Quiz night Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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