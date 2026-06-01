Quiz night Bar Au Boulot Savigné
Quiz night Bar Au Boulot Savigné jeudi 18 juin 2026.
Savigné
Quiz night
Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Organisé par Bun on The Run les frites et les burgers de folie.
Une soirée quiz animée par des anglais… Mais les français sont plus que bienvenus !
Venez tester vos connaissances dans une ambiance fun, chaleureuse et internationale ! .
Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 63 27 06 bunontherun.fr@gmail.com
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English : Quiz night
L’événement Quiz night Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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