Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné
Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné vendredi 19 juin 2026.
Savigné
Soirée viandard & fête de la musique
Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Avec Label Musik Anthony .
Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 43 15
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English : Soirée viandard & fête de la musique
L’événement Soirée viandard & fête de la musique Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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