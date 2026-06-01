Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné vendredi 19 juin 2026.

Savigné

Soirée viandard & fête de la musique

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Avec Label Musik Anthony .

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 43 15

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English : Soirée viandard & fête de la musique

L’événement Soirée viandard & fête de la musique Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou