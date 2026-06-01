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Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné

Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné

Soirée viandard & fête de la musique Bar Au Boulot Savigné vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Bar Au Boulot

Adresse : 2 route de Niort

Ville : 86400 Savigné

Département : Vienne

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Savigné

Soirée viandard & fête de la musique

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Avec Label Musik Anthony   .

Bar Au Boulot 2 route de Niort Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 43 15 

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English : Soirée viandard & fête de la musique

L’événement Soirée viandard & fête de la musique Savigné a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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