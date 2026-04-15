Savigny en scène Rue des Écoles Savigny-sur-Aisne

Savigny-sur-Aisne

Savigny en scène

Rue des Écoles Cour de l’ancienne école Savigny-sur-Aisne Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Gratuit pour les -3ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Festival de théâtre amateur Hymne à la mort, ode à l’amour 2ème édition . L’association Savigny-Loisirs vous donne RDV pour découvrir 3 troupes en 2 jours – Samedi 30 mai à 16h30 Joyeuses Condoléances par la troupe Les Zimprobables – Samedi 30 mai à 20h30 Coup de pompes funèbres par la troupe Restons Scènes – Dimanche 31 mai à 15h Histoire d’A, Cabaret nuptial et (presque!) joyeux par la troupe Les gueules noires Restauration, samedi 30 mai à partir de 18h30 Bruschettas au feu de bois

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Rue des Écoles Cour de l’ancienne école Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est +33 6 15 14 15 10 savignyloisirs@gmail.com

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English :

Amateur theater festival: Hymn to death, ode to love 2nd edition . The Savigny-Loisirs association invites you to discover 3 troupes over 2 days:- Saturday May 30 at 4:30pm: Joyeuses Condoléances by the troupe Les Zimprobables – Saturday May 30 at 8:30pm: Coup de pompes funèbres by the troupe Restons Scènes – Sunday May 31 at 3pm: Histoire d’A, Cabaret nuptial et (presque!) joyeux by the troupe Les gueules noires Catering, Saturday May 30 from 6:30pm: Wood-fired Bruschettas

L’événement Savigny en scène Savigny-sur-Aisne a été mis à jour le 2026-04-15 par Ardennes Tourisme