Scarlett et Novak – Cie les Aphoristes Mixt Nantes vendredi 29 mai 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-29 20:30 – 21:40

Gratuit : non 6 € à 20 € 6 € à 20 € Billetterie à partir du 12 novembre 2025 à 9h sur mixt.fr Tout public

Théâtre Novak court, pourchassé par deux gars qui en veulent à son brightphone. Novak a peur pour Scarlett. Mais Scarlett n’est pas en danger, Scarlett EST le danger. En mode conte pop rock atmosphérique, un comédien, un guitariste et un acousmonium nous plongent dans un haletant thriller signé par l’écrivain Alain Damasio. Pourrait-il vivre sans elle ? Scarlett sait tout de Novak, prend soin de lui, le conseille, lui répond. Elle détient ses adresses, ses images et ses chansons. C’est son amie. Est-elle pour autant un être vivant ? Alain Damasio, grande plume de science-fiction et auteur de jeux vidéos mythiques, a écrit ce court roman d’anticipation sur l’aliénation au smartphone, la fascination pour l’objet, l’ambiguïté qui lie une personne et une entité artificielle. Inspiré par la musicalité de l’écriture, le Nantais François Parmentier transpose la nouvelle dans un dispositif sensoriel porté par le son, à la lisière du conte, du concert et de la manipulation d’objets. Mise en scène : François ParmentierAvec Damien Reynal et Mathieu Pichon Durée : 1h10 Représentations dans la salle Super Nova :jeudi 28 et vendredi 29 mai 2026 à 20h30

Mixt Nantes 44000

https://mixt.fr