Scène d’Été au Centre Bourg Alexis et Lucas PASSION Ault

Scène d’Été au Centre Bourg Alexis et Lucas PASSION

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’accordéon est tendance ! Alexis et Lucas PASSION sont deux frères natifs des Hauts-de-France. Duo énergique aux sonorités intemporelles, Alexis & Lucas Passion vous propose un accompagnement musical sur-mesure pour animer votre précieuse journée. Revisitant un répertoire varié de tubes d’hier et aujourd’hui, ces frères musicien et chanteur, venus des Hauts-de-France allient voix et accordéon pour vous transporter dans leur univers à la fois joyeux et entraînant. Une promesse ? Un concert de rue qui va vous faire chanter et danser !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Accordions are in! Alexis and Lucas PASSION are two brothers from Hauts-de-France. An energetic duo with a timeless sound, Alexis & Lucas Passion offer tailor-made musical accompaniment to liven up your precious day. Revisiting a varied repertoire of hits from yesterday and today, these musician-singer brothers from the Hauts-de-France region combine voice and accordion to transport you into their joyful, upbeat universe. Their promise? A street concert that will make you sing and dance!

