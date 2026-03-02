Scène d’Été au Centre Bourg Alexis et Lucas PASSION Ault
Scène d’Été au Centre Bourg Alexis et Lucas PASSION Ault samedi 11 juillet 2026.
Grande Rue Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-07-11 18:00:00
2026-07-11
L’accordéon est tendance ! Alexis et Lucas PASSION sont deux frères natifs des Hauts-de-France. Duo énergique aux sonorités intemporelles, Alexis & Lucas Passion vous propose un accompagnement musical sur-mesure pour animer votre précieuse journée. Revisitant un répertoire varié de tubes d’hier et aujourd’hui, ces frères musicien et chanteur, venus des Hauts-de-France allient voix et accordéon pour vous transporter dans leur univers à la fois joyeux et entraînant. Une promesse ? Un concert de rue qui va vous faire chanter et danser !
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
English :
Accordions are in! Alexis and Lucas PASSION are two brothers from Hauts-de-France. An energetic duo with a timeless sound, Alexis & Lucas Passion offer tailor-made musical accompaniment to liven up your precious day. Revisiting a varied repertoire of hits from yesterday and today, these musician-singer brothers from the Hauts-de-France region combine voice and accordion to transport you into their joyful, upbeat universe. Their promise? A street concert that will make you sing and dance!
