Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band Ault
Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band Ault samedi 1 août 2026.
Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band
Grande Rue Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Arythmi Music Band, une formation délicieusement vibrante, un quatuor qui revendique des influences pop-rock anglaises et françaises de ces quarante dernières années. Une superbe ambiance à coup sûr, des musiciens de talent et un public de fans que l’on espère au rendez-vous !
Arythmi Music Band, une formation délicieusement vibrante, un quatuor qui revendique des influences pop-rock anglaises et françaises de ces quarante dernières années. Une superbe ambiance à coup sûr, des musiciens de talent et un public de fans que l’on espère au rendez-vous ! .
Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Arythmi Music Band, a delightfully vibrant quartet with English and French pop-rock influences from the last forty years. A superb atmosphere, talented musicians and an audience of fans that we hope will be there!
L’événement Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band Ault a été mis à jour le 2026-03-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS