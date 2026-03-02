Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band Ault

Scène d’Été au Centre Bourg Arythmi Music Band

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Arythmi Music Band, une formation délicieusement vibrante, un quatuor qui revendique des influences pop-rock anglaises et françaises de ces quarante dernières années. Une superbe ambiance à coup sûr, des musiciens de talent et un public de fans que l’on espère au rendez-vous !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Arythmi Music Band, a delightfully vibrant quartet with English and French pop-rock influences from the last forty years. A superb atmosphere, talented musicians and an audience of fans that we hope will be there!

