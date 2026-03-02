Scène d’Été au Centre Bourg Blag2Mek Ault

Scène d’Été au Centre Bourg Blag2Mek

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Blag2Mek, un groupe ô combien pétillant composé de 4 filles et d’un batteur, une musique endiablée qui enflamme son public. Un set mêlant titres acoustiques, électriques, reprises et compos, le tout ponctué d’humour pour un résultat entre rock’n’drôle et joy pop music. Des influences diverses et variées (de Brassens à Lady Gaga en passant par Boudu les cop’s, Magali Ripoli, Mademoiselle K, Téléphone ou encore La Compagnie Créole) pour un moment festif et haut en couleurs….

A 15 h ! Pourquoi 15 h ? Car c’est jour de carnaval à Ault et que les Blag2mek ont la lourde charge d’ambiancer la grande rue et de la préparer à l’arrivée du cortège du carnaval !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Blag2Mek, a sparkling group of 4 girls and a drummer, play a frenzied brand of music that sets their audience on fire. A set mixing acoustic and electric tracks, covers and compositions, all punctuated with humor for a result between rock?n?drôle and joy pop music. A wide range of influences (from Brassens to Lady Gaga, not forgetting Boudu les cop?s, Magali Ripoli, Mademoiselle K, Téléphone and La Compagnie Créole) make for a colorful, festive evening…

At 3 p.m.! Why 3pm? Because it’s carnival day in Ault, and Blag2mek are in charge of getting the high street ready for the arrival of the carnival procession!

