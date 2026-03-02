Scène d’Été au Centre Bourg Guinguette nomade & 2Si2La Ault

Scène d’Été au Centre Bourg Guinguette nomade & 2Si2La

Grande Rue Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

2Si2La & Compagnie Guinguette nomade , en formule trio, pour faire avec le public le plein de chansons à danser et à chanter (guitare, voix et accordéon ou piano selon les morceaux), ou si vous préférez, à chanter et danser… Juste pour le plaisir d’être ensemble et de partager un heureux moment musical baigné de bonne humeur !

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

2Si2La & Compagnie Guinguette nomade , in a trio format, to fill the audience with songs to dance and sing (guitar, voice and accordion or piano depending on the piece), or if you prefer, to sing and dance? Just for the pleasure of being together and sharing a happy musical moment bathed in good humor!

