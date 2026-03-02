Scène d’Été au Centre Bourg Manu Slide & Uke Swing trio Ault

Scène d’Été au Centre Bourg Manu Slide & Uke Swing trio

Grande Rue Ault Somme

Gratuit

22 août 2026, 18:00

fin : 2026-08-22

2026-08-22

Les scènes d’été servent tous les publics et tous les styles, on change d’univers avec Manu Slide, artiste qui a toujours servi le blues avec passion dans ses groupes et qui a développé un répertoire ol’ time jazz. Manu vient ce soir, avec ses musiciens, votre proposer un concert de blues roots teinté de ragtime et de rock’n’roll. Au plaisir de vous y croiser…

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

The summer stages serve all audiences and all styles, and we’re changing universes with Manu Slide, an artist who has always served the blues with passion in his bands, and who has developed an ol’ time jazz repertoire. Tonight, Manu and his musicians bring you a concert of roots blues tinged with ragtime and rock’n’roll. We look forward to seeing you there…

