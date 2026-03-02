Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Duo Up Low Rue de Saint-Valéry Ault

Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Duo Up Low

Rue de Saint-Valéry Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 18:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Duo Up Low une formation délicate guitare/voix composée de 2 musiciens, Alexandra Belland, au chant, et Rémi Foulon à la Guitare/basse. Leur complicité se traduit par une belle harmonie et des arrangements uniques.

Ces artistes de talent interprètent des standards du blues et du jazz Billie Holiday, Ella Fitzgerald, mais aussi des titres plus récents Amy Winehouse, Billie Eillish, etc.)

Rue de Saint-Valéry Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Duo Up Low is a delicate guitar/vocal group made up of 2 musicians, Alexandra Belland on vocals and Rémi Foulon on guitar/bass. Their complicity translates into beautiful harmony and unique arrangements.

These talented artists perform blues and jazz standards such as Billie Holiday and Ella Fitzgerald, as well as more recent titles: Amy Winehouse, Billie Eillish, etc.)

