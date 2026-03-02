Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Quatrio Rue de Saint-Valéry Ault

Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Quatrio

Rue de Saint-Valéry Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

QUATRIO est un groupe de 4 musiciens des Hauts de France. Un batteur, un claviériste, un bassiste et un chanteur-guitariste pour un répertoire ultra entrainant qui fait la part belle aux chansons françaises d’hier et d’aujourd’hui. Au programme Jean-Jacques Goldman, Juliette Armanet, Bourvil, Eddy Mitchell, Louise Attaque, Téléphone… Des titres populaires auxquels s’ajoutent quelques standards internationaux des Beatles aux Jackson Five, de Green Day à Elvis Presley. Une découverte à ne pas manquer !

Rue de Saint-Valéry Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

QUATRIO is a 4-piece band from Hauts de France. A drummer, a keyboardist, a bassist and a singer-guitarist for an ultra-entertaining repertoire that gives pride of place to French songs of yesterday and today. On the program: Jean-Jacques Goldman, Juliette Armanet, Bourvil, Eddy Mitchell, Louise Attaque, Téléphone… Popular songs plus international standards from the Beatles to the Jackson Five, Green Day to Elvis Presley. A discovery not to be missed!

L’événement Scène d’Été au quartier balnéaire d’Onival Quatrio Ault a été mis à jour le 2026-03-02 par DESTINATION LE TREPORT MERS