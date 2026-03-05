Scène d’Été Fête de la mer Les petits suisses Ault

Scène d’Été Fête de la mer Les petits suisses

Onival Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Les petits suisses sont de retour ! Trio généreux porté par l’accordéon, la guitare et la batterie, les petits suisses, c’est une formation à l’énergie vibrante et communicative qui vous propose un voyage musical éclectique qui saura vous entraîner aux confins de la variété française puis internationale, du musette au hip-hop en passant par une multitude de styles … Une prestation pétillante, qui décoiffe, qui emporte et qui enthousiasme, et surtout, qui saura faire danser toutes les générations.

3ème partie de la fête de la mer.

Onival Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

English :

Les petits suisses are back! A generous trio with accordion, guitar and drums, Les petits suisses is a group with a vibrant and communicative energy, offering an eclectic musical journey that will take you to the frontiers of French and international variety, from musette to hip-hop and a multitude of styles? It’s a sparkling performance that’s sure to sweep you off your feet, enthrall you and, above all, get all generations dancing.

3rd part of the Fête de la mer.

