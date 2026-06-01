SCÈNE ET SESSION OUVERTE CAFÉ SANDARAN Marignac
SCÈNE ET SESSION OUVERTE CAFÉ SANDARAN Marignac dimanche 28 juin 2026.
Marignac
SCÈNE ET SESSION OUVERTE
CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:00:00
fin : 2026-06-28 22:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Invitation à tout.e musicien.ne ou groupe à partager sa musique, et jouer ensemble, dans différents styles musicaux pop, trad, jazz, chanson française ou pas, rap, blues, …
Que vous soyez muscien.ne ou non, venez participer à ce moment festif.
NB On peut participer à la SCÈNE & SESSION ouvertes sans participer à l’Atelier Musical (et réciproquement). .
CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me
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English :
An invitation to all musicians and bands to share their music and play together in a variety of musical styles: pop, traditional, jazz, French songs (or others), rap, blues, etc.
L’événement SCÈNE ET SESSION OUVERTE Marignac a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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