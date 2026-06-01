SCÈNE ET SESSION OUVERTE CAFÉ SANDARAN Marignac

Marignac

SCÈNE ET SESSION OUVERTE

CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:00:00

fin : 2026-06-28 22:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Invitation à tout.e musicien.ne ou groupe à partager sa musique, et jouer ensemble, dans différents styles musicaux pop, trad, jazz, chanson française ou pas, rap, blues, …

Que vous soyez muscien.ne ou non, venez participer à ce moment festif.

NB On peut participer à la SCÈNE & SESSION ouvertes sans participer à l’Atelier Musical (et réciproquement). .

CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me

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English :

An invitation to all musicians and bands to share their music and play together in a variety of musical styles: pop, traditional, jazz, French songs (or others), rap, blues, etc.

L’événement SCÈNE ET SESSION OUVERTE Marignac a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE