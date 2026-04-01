ATELIER MUSICAL CAFÉ SANDARAN Marignac

Marignac

ATELIER MUSICAL

CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Atelier musical qui a pour objectif de développer le sens du rythme, la perception de l’harmonie et l’improvisation en jouant ensemble.

Proposé par le C. L. A. M. (Collectif et Ludique Atelier de Musique).

Gratuit et ouvert à tous sans nécessité d’y avoir participé précédemment.

L’atelier s’adapte à tout musicien ayant une pratique régulière (instrument ou chant) sans notion de niveau et n’est pas spécifique d’un style de musique. Il est habituellement structuré en 3 séquences des jeux rythmiques (mains, percussions, objets sonores,…), un temps d’écoute d’accords simples reproduits ensemble à la voix ou avec son instrument et le montage d’un morceau avec des expérimentations d’improvisation rythmique ou mélodique. François Berger, bassiste, compositeur et arrangeur est l’animateur du groupe. .

CAFÉ SANDARAN 39 rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me

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English :

A musical workshop designed to develop a sense of rhythm, harmony and improvisation by playing together.

Offered by C. L. A. M. (Collectif et Ludique Atelier de Musique).

L’événement ATELIER MUSICAL Marignac a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE