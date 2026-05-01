Saint-Martin-Château

SCENE NATIONALE Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ

Derrière l’église Saint-Martin-Château Creuse

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

THÉÂTRE & MUSIQUE

Bernard Magnier, Hassane Kassi Kouyae et la Cie Deux temps trois mouvements

– 1h

– À partir de 8 ans

– Rendez-vous derrière l’Eglise, précédé d’un repas Saint-Martin-Château

En partenariat avec le L.M.B. de Felletin, les communes de St-Martin-Château, Gentioux-Pigerolles, Faux-la-Montagne et le café de l’Espace à Flayat.

En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle . Une phrase. La phrase ! Souvent citée, reprise, parfois tronquée ou attribuée à la tradition , à l’oralité … Pourtant, c’est bien Amadou Hampâté Bâ qui l’a prononcée à l’Unesco en 1960 et il en a donné à plusieurs reprises lecture et interprétation. .

Derrière l’église Saint-Martin-Château 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 infos@ccajl.com

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English : SCENE NATIONALE Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ

L’événement SCENE NATIONALE Le fabuleux destin d’Amadou Hampâté Bâ Saint-Martin-Château a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Aubusson-Felletin