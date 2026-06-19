Scène ouverte à l’Envers du Croco Oh croco Val-de-Scie

Val-de-Scie

Scène ouverte à l’Envers du Croco

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter la musique et partager la scène à l’Envers du Croco le dimanche 21 juin dès 17h !

Ouvert à tous les musiciens pour partager un moment festif et convivial ! (concert en extérieur sous abri).

Repas partagé & bar ouvert (boissons/glaces).

Réservation fortement conseillée (places limitées) ! .

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr

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English : Scène ouverte à l’Envers du Croco

L’événement Scène ouverte à l’Envers du Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux