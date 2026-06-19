Scène ouverte à l’Envers du Croco Oh croco Val-de-Scie
Scène ouverte à l’Envers du Croco Oh croco Val-de-Scie dimanche 21 juin 2026.
Val-de-Scie
Scène ouverte à l’Envers du Croco
Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez fêter la musique et partager la scène à l’Envers du Croco le dimanche 21 juin dès 17h !
Ouvert à tous les musiciens pour partager un moment festif et convivial ! (concert en extérieur sous abri).
Repas partagé & bar ouvert (boissons/glaces).
Réservation fortement conseillée (places limitées) ! .
Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03 croco76@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Scène ouverte à l’Envers du Croco
L’événement Scène ouverte à l’Envers du Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Val-de-Scie (Seine-Maritime)
- Oh ! Croco Bricolage Kazoo Oh Croco Val-de-Scie 19 juin 2026
- Fête de la musique centre bourg Val-de-Scie 19 juin 2026
- Randonnée découverte Mairie de Cressy Val-de-Scie 20 juin 2026
- Exposition “La Vaisselle des peintres de Monet à Picasso” Route du Bosmelet Val-de-Scie 20 juin 2026
- Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Route du Bosmelet Val-de-Scie 20 juin 2026