Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Scène ouverte à l’Envers du Croco Oh croco Val-de-Scie

Scène ouverte à l’Envers du Croco Oh croco Val-de-Scie dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Oh croco

Adresse : 6 place de la République

Ville : 76720 Val-de-Scie

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Val-de-Scie

Scène ouverte à l’Envers du Croco

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez fêter la musique et partager la scène à l’Envers du Croco le dimanche 21 juin dès 17h !
Ouvert à tous les musiciens pour partager un moment festif et convivial ! (concert en extérieur sous abri).
Repas partagé & bar ouvert (boissons/glaces).
Réservation fortement conseillée (places limitées) !   .

Oh croco 6 place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 88 03  croco76@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Scène ouverte à l’Envers du Croco

L’événement Scène ouverte à l’Envers du Croco Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Val-de-Scie (Seine-Maritime)