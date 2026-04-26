Scène ouverte aux musiciennes et musiciens du quartier Champs-Manceaux Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Samedi 20 juin, 15h00

Les bibliothèques fêtent la musique

Vous habitez le quartier Champs-Manceaux ? Vous êtes musicien ou musicienne amateur ? Vous voulez partager votre appétence pour la musique ? Alors venez jouer vos morceaux préférés sur la scène ouverte !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90



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