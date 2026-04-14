Scène ouverte : CLAC, ensemble de clarinettes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Scène ouverte : CLAC, ensemble de clarinettes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
Scène ouverte : CLAC, ensemble de clarinettes Vendredi 24 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00
Depuis 2024, l’ensemble CLAC réunit des clarinettistes adultes amateurs confirmés un samedi par mois, au sein du conservatoire, pour un moment de partage musical.
À travers un travail de styles et d’esthétiques variées, de la musique classique, romantique à la musique de création, le Conservatoire de Bordeaux propose une pratique poussée et exigeante du jeu d’ensemble de clarinettes pour les musiciens de toute la région (jusqu’à Bergerac, Périgueux et même la Creuse).
Le CLAC vous propose un concert au cœur de l’Espace musique de la bibliothèque Mériadeck.
[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-clac-ensemble-de-clarinettes »}]
L’ensemble de clarinettes adultes du conservatoire en concert. conservatoire gratuit
© CLAC
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026