Scène ouverte : CLAC, ensemble de clarinettes, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Scène ouverte : CLAC, ensemble de clarinettes Vendredi 24 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:00:00+02:00 – 2026-04-24T19:00:00+02:00

Depuis 2024, l’ensemble CLAC réunit des clarinettistes adultes amateurs confirmés un samedi par mois, au sein du conservatoire, pour un moment de partage musical.

À travers un travail de styles et d’esthétiques variées, de la musique classique, romantique à la musique de création, le Conservatoire de Bordeaux propose une pratique poussée et exigeante du jeu d’ensemble de clarinettes pour les musiciens de toute la région (jusqu’à Bergerac, Périgueux et même la Creuse).

Le CLAC vous propose un concert au cœur de l’Espace musique de la bibliothèque Mériadeck.

[en partenariat avec les Bibliothèques de Bordeaux]

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Bibliothèque Mériadeck 85 Cours Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-scene-ouverte-clac-ensemble-de-clarinettes »}]

L’ensemble de clarinettes adultes du conservatoire en concert. conservatoire gratuit

© CLAC