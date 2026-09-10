Scène ouverte des Gallets #2, Café des Gallets, Rennes

Informations pratiques

Scène ouverte des Gallets #2 Dimanche 27 septembre, 15h00 Café des Gallets Ille-et-Vilaine

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T17:00:00+02:00

La scène ouverte du Café associatif des Gallets a le plaisir de vous annoncer sa deuxième date ! Après le succès de sa première édition, cette deuxième session aura lieu lors de l’incontournable Fête des Gallets !

Amateurs et amatrices, professionnels, venez partager vos talents avec un public enthousiaste et de tout âge.

Pour cette deuxième édition, la scène sera installée à l’extérieur, devant le café.

Durée de chaque interprétation : 10 minutes max., installation comprise

Nous sommes ouverts à tout type de propositions — chant, théâtre, slam, poésie, lecture, danse, humour — à condition que les valeurs du Café associatif soient respectées : bienveillance, tolérance, respect et ouverture d’esprit. Aucune forme de sexisme, racisme, violence, propos discriminants ou humiliants ne sera tolérée. Nous rappelons également qu’un public de tous âges sera présent.

Matériel à disposition :

→ 5 micros

→ 4 pieds de micro

→ 2 pupitres

Pour participer, merci de remplir ce formulaire : https://urls.fr/jC22MH

Notre équipe de bénévoles vous accompagnera dans l’installation, merci pour votre indulgence !

Nous avons hâte d’y être, de partager un moment convivial et de découvrir vos talents !

Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-associatif-des-gallets/concert-trio-casero/2399082200525119 »}, {« type »: « email », « value »: « ferme.gallets@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://bio.site/cafegallets »}] [{« link »: « https://urls.fr/jC22MH »}]

Scène ouverte à tout·e artiste amateur·trice et professionnel·le, en solo ou en groupe, pour tout type de propositions artistiques. Cette 2ème session aura lieu lors de l’incontournable Fête des Gall… Musique

Café associatif des Gallets