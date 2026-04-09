Scène ouverte des Gallets Café associatif des Gallets Rennes
Scène ouverte des Gallets Café associatif des Gallets Rennes dimanche 3 mai 2026.
Scène ouverte des Gallets Café associatif des Gallets Rennes Dimanche 3 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Scène ouverte à tout·e artiste amateur·trice et professionnel·le, solo ou en groupe. Pour tout type de propositions artistiques. Tout public
**Le Café associatif des Gallets** a le plaisir de vous annoncer le lancement de sa première **scène ouverte** !
Amateur·trice·s et professionnel·le·s, venez partager vos talents avec un public enthousiaste et de tout âge.
**Date : Dimanche 3 mai 2026**
**Horaires : de 16h à 18h**
**Durée de chaque interprétation : 10 minutes max. installation comprise**
N’ayez crainte, nous sommes ouvert·e·s à tout type de propositions — chant, théâtre, slam, poésie, lecture, danse, humour — à condition que les valeurs du Café associatif soient respectées : **bienveillance, tolérance, respect et ouverture d’esprit. Aucune forme de sexisme, racisme, violence, propos discriminants ou humiliants ne sera tolérée**. Nous rappelons également qu’un **public de tous âges** sera présent.
**Matériel à disposition** :
→ 5 micros
→ 4 pieds de micro
→ 2 pupitres
→ 1 écran avec vidéoprojecteur
C’est l’heure de se jeter à l’eau ! Pour participer, merci de remplir ce formulaire : **[https://urls.fr/OxKhfz](https://urls.fr/OxKhfz)**
Nous avons hâte d’y être, de partager un moment convivial et de découvrir vos talents !
**L’équipe de bénévoles du Café des Gallets**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00
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https://urls.fr/OxKhfz
Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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