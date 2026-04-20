Scène ouverte des Gallets Café des Gallets Rennes
Scène ouverte des Gallets Café des Gallets Rennes dimanche 3 mai 2026.
Scène ouverte des Gallets Café des Gallets Rennes Dimanche 3 mai, 16h00 Ille-et-Vilaine
Participation libre
Scène ouverte à tout·e artiste amateur·trice et professionnel·le, solo ou en groupe. Pour tout type de propositions artistiques. Tout public
Le **Café associatif des Gallets** a le plaisir de vous annoncer le lancement de sa première **scène ouverte** !
Amateurs ou amatrices, professionnels ou professionnelles, venez partager vos talents avec un public enthousiaste et de tout âge.
La durée de chaque interprétation est de 10 minutes maximum (installation comprise).
N’ayez crainte, nous sommes ouverts et ouvertes à tout type de propositions — chant, théâtre, slam, poésie, lecture, danse, humour — à condition que les valeurs du Café associatif soient respectées : bienveillance, tolérance, respect et ouverture d’esprit.
**Aucune forme de sexisme, racisme, violence, propos discriminants ou humiliants ne sera tolérée**.
Nous rappelons également qu’un **public de tous âges** sera présent.
Matériel à disposition :
* 5 micros
* 4 pieds de micro
* 2 pupitres
* 1 écran avec vidéoprojecteur
C’est l’heure de se jeter à l’eau ! Pour participer, merci de remplir ce formulaire : [https://urls.fr/OxKhfz](https://urls.fr/OxKhfz)
Nous avons hâte d’y être, de partager un moment convivial et de découvrir vos talents !
_L’équipe de bénévoles du Café des Gallets_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-03T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00
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https://www.facebook.com/events/caf%C3%A9-associatif-des-gallets/concert-trio-casero/2399082200525119 ferme.gallets@laposte.net https://bio.site/cafegallets
Café des Gallets Avenue Pierre Donzelot, Rennes, France Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
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