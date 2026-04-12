Scène Ouverte Humour / Stand-up, Bistrot Cocagne, Rennes

Scène Ouverte Humour / Stand-up Dimanche 12 avril, 18h00 Bistrot Cocagne Ille-et-Vilaine

Entrée libre. Sortie au chapeau à prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T18:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:30:00+02:00

Le Ducky Comedy revient au Bistrot Cocagne !

Venez découvrir 5 nouveaux artistes, qui débutent ou qui viennent tester des blagues.

Le principe d’une scène ouverte est qu’il n’y a pas d’audition, tout le monde peut s’inscrire !

1h15 de blague d’artistes en herbe ou confirmés.

Entrée libre, sortie au chapeau à prix libre.

Pour public averti.

Nous conseillons de venir minimum 1h en avance pour avoir une place.

Bistrot Cocagne 12 rue des Dames Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « canard.sauvage.pro@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/duckycomedie »}]

Bienvenue à la scène ouverte du Ducky Comedy Club, au Bistrot Cocagne ! Spectacle Théâtre

Chloé Rouxel