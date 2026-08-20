Informations pratiques

Scène ouverte » Le Gwoka Patrimoine en résistance » Samedi 19 septembre, 15h30 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00

Florilège des standards de la musique traditionnelle guadeloupéenne avec le groupe de gwoka « Sé nou Memn ki la » . Les spectateurs pourront esquisser quelques pas de danse avec les charmantes danseuses.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52

Florilège des standards de la musique traditionnelle guadeloupéenne avec le groupe de gwoka « Sé nou Memn ki la » . Les spectateurs pourront esquisser quelques pas de danse avec les charmantes…

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