Scène ouverte » Le Gwoka Patrimoine en résistance », Centre culturel Rémy Nainsouta, Pointe-à-Pitre
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel Rémy Nainsouta · Pointe-à-Pitre
Informations pratiques
Scène ouverte » Le Gwoka Patrimoine en résistance » Samedi 19 septembre, 15h30 Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:30:00+02:00 – 2026-09-20T01:00:00+02:00
Florilège des standards de la musique traditionnelle guadeloupéenne avec le groupe de gwoka « Sé nou Memn ki la » . Les spectateurs pourront esquisser quelques pas de danse avec les charmantes danseuses.
Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus 97110 P Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe Guadeloupe 0690.31.87.52
Florilège des standards de la musique traditionnelle guadeloupéenne avec le groupe de gwoka « Sé nou Memn ki la » . Les spectateurs pourront esquisser quelques pas de danse avec les charmantes…
©public
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