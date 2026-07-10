Scène ouverte Pannonica Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Un dimanche par trimestre, dans l’écrin du Pannonica, nous vous accueillons pour un moment de découvertes et de partage !

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

