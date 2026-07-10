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Scène ouverte Pannonica Nantes
dimanche 18 octobre 2026 · Pannonica · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public
Un dimanche par trimestre, dans l’écrin du Pannonica, nous vous accueillons pour un moment de découvertes et de partage !
Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
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