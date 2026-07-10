UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Scène ouverte Pannonica Nantes

dimanche 18 octobre 2026 · Pannonica · Nantes

Scène ouverte Pannonica Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Pannonica
Adresse
9 Rue Basse Porte
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-18 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Gratuit Tout public 

Un dimanche par trimestre, dans l’écrin du Pannonica, nous vous accueillons pour un moment de découvertes et de partage !

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

Accueil


Afficher la carte du lieu Pannonica et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)