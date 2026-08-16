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AGENDA · Tence

Scène ouverte Le Mazel Tence

vendredi 18 décembre 2026 · Le Mazel · Tence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Mazel
Adresse
2048, route de Crouzilhac
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif

Tence

Scène ouverte

Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

scène ouverte de fin d’année… avant hibernation.
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Le Mazel 2048, route de Crouzilhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 49 99  ours.macon@gmail.com

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English :

end of the year open stage… before hibernation.

L’événement Scène ouverte Tence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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