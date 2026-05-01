Scène rock alternatif (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde

Scène rock alternatif (Centre culturel)

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-05-30 18:30:00

Au programme:

– Don Troop, artiste américain installé en France depuis 30 ans. Il interprètera son répertoire blues rock folk.

– Los Retumbes, duo espagnol de rockabilly déjanté !

– Social Disorder, groupe punk local qui monte en puissance.

– Stupid Giant, trio garage rock surf de haute qualité.

A 18h.30 .

31 av. Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

