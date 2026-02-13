Scène sur le pont Avec Ronan Mézière (Edgär) Amiens

Scène sur le pont Avec Ronan Mézière (Edgär)

SCÈNE SUR LE PONT à La Lune des Pirates, le lundi 16 mars 2026, 18h30.

Nouveau format pour ce RDV Ressource, La Lune des Pirates vous propose une scène ouverte,ouverte à toutes et tous, pour tous niveaux, tous styles et toutes envies musicales !

Ce sera l’occasion d’accueillir chaque trimestre des musicien.ne.s amateurices et professionnel.le.s pour jouer des compos originales ou covers. La soirée est animée par un.e musicien.ne confirmé.e de la scène amiénoise.

C’est un Premier Pas sur La Lune, tout en douceur et bienveillant dont le premier maitre à bord est Ronan Mézière, auteur, compositieur, producteur et interprète bien connu avec Edgär. Venez avec votre instrument, nous fournissons, les micros, une batterie (sans caisse claire et cymbale), un ampli guitare et basse, et DI stéreo pour vos prods enregistrées.

Pour toutes questions concernant l’évènement, merci de contacter vincent.risbourg@lalune.net !

English :

SCENE ON THE BRIDGE at La Lune des Pirates, Monday March 16, 2026, 6:30pm.

A new format for this RDV Ressource, La Lune des Pirates offers an open stage, open to all, for all levels, styles and musical tastes!

Each quarter, we welcome amateur and professional musicians to play original compositions or covers. The evening is hosted by an established musician from the Amiens scene.

It’s a gentle, benevolent Premier Pas sur La Lune whose first master on board is Ronan Mézière, author, composer, producer and performer well known with Edgär. Bring your own instrument: we’ll supply microphones, drums (without snare and cymbals), guitar and bass amps, and DI stereo for your recorded prods.

If you have any questions about the event, please contact vincent.risbourg@lalune.net !

