Scènes de Pays Coline Rio | Maison Chemillé Chemillé-en-Anjou
jeudi 8 avril 2027 · Chemillé · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
Scènes de Pays Coline Rio | Maison
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08 22:00:00
Date(s) :
2027-04-08
Coline Rio en concert au Théâtre Foirail à Chemillé !
Une valse entre pop aérienne, chanson française et électro
Coline Rio nous livre son deuxième album et nous ouvre les portes de sa maison. Ses textes intimes et poétiques ont cette force extraordinaire de résonner en chacun de nous. Elle nous montre que
l’on peut être délicate sans être fragile, forte et subtile à la fois. Une voix vibrante, une écriture sensible et des arrangements soignés viennent signer l’univers de cette artiste, reconnue dans le paysage musical francophone.
Bar sur place
Vente de disques
Accessible aux personnes avec déficience visuelle .
Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34 billetteriesdp@maugescommunaute.fr
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English :
Coline Rio in concert at the Théâtre Foirail in Chemillé!
L’événement Scènes de Pays Coline Rio | Maison Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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