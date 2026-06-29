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Scènes de Pays Coline Rio | Maison Chemillé Chemillé-en-Anjou

jeudi 8 avril 2027 · Chemillé · Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
jeudi 8 avril 2027
Fin
vendredi 9 avril 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Chemillé
Adresse
105 Avenue du Général de Gaulle
Ville
49120 Chemillé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif
10 10 10

Chemillé-en-Anjou

Scènes de Pays Coline Rio | Maison

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-08 20:30:00
fin : 2027-04-08 22:00:00

Date(s) :
2027-04-08

Coline Rio en concert au Théâtre Foirail à Chemillé !
Une valse entre pop aérienne, chanson française et électro
Coline Rio nous livre son deuxième album et nous ouvre les portes de sa maison. Ses textes intimes et poétiques ont cette force extraordinaire de résonner en chacun de nous. Elle nous montre que
l’on peut être délicate sans être fragile, forte et subtile à la fois. Une voix vibrante, une écriture sensible et des arrangements soignés viennent signer l’univers de cette artiste, reconnue dans le paysage musical francophone.

Bar sur place
Vente de disques
Accessible aux personnes avec déficience visuelle   .

Chemillé 105 Avenue du Général de Gaulle Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 34  billetteriesdp@maugescommunaute.fr

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English :

Coline Rio in concert at the Théâtre Foirail in Chemillé!

L’événement Scènes de Pays Coline Rio | Maison Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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