SCÈNES D’ENFANCE DANCEOKE Narbonne

SCÈNES D’ENFANCE DANCEOKE

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Le chorégraphe Sylvain Huc et ses danseurs vous proposent de prendre part à un bal unique où vous êtes invités à répéter les mouvements présentés dans des clips vidéo projetés. Ici, tout y est permis, et les règles sont simples regarder, suivre et tenter de reproduire. Ce qui commence comme une simple imitation devient rapidement une oeuvre commune.

Choreographer Sylvain Huc and his dancers invite you to take part in a unique ball where you are invited to repeat the movements presented in projected video clips. Here, anything goes, and the rules are simple: watch, follow and try to reproduce. What begins as a simple imitation quickly becomes a shared work of art.

