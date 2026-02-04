SCÈNES D’ENFANCE DANCEOKE Narbonne
Début : 2026-03-21 18:15:00
Le chorégraphe Sylvain Huc et ses danseurs vous proposent de prendre part à un bal unique où vous êtes invités à répéter les mouvements présentés dans des clips vidéo projetés. Ici, tout y est permis, et les règles sont simples regarder, suivre et tenter de reproduire. Ce qui commence comme une simple imitation devient rapidement une oeuvre commune.
English :
Choreographer Sylvain Huc and his dancers invite you to take part in a unique ball where you are invited to repeat the movements presented in projected video clips. Here, anything goes, and the rules are simple: watch, follow and try to reproduce. What begins as a simple imitation quickly becomes a shared work of art.
