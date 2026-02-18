SCÈNES D’ENFANCE FANTAISIE Narbonne

SCÈNES D’ENFANCE FANTAISIE

1 Boulevard Frédéric Mistral Narbonne Aude

Début : 2026-03-27 14:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Fantaisie est un medley rock des chansons du duo Catherine Vincent à l’intention des enfants. Issues de leur répertoire, des contes populaires ou extraites des albums

de la maison d’édition Le port a jauni, le duo initie à une première expérience de concert rock, tout en poésie et en jeux de mots !

Vincent à la guitare électrique, Catherine à la basse ou l’harmonium indien et tous les deux au chant en espagnol, arabe, italien et français !

Réservation. Dès 6 ans.

1 Boulevard Frédéric Mistral Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 43 40 40 mediatheque@legrandnar-bonne.com

English :

Fantaisie is a rock medley of children?s songs by the Catherine Vincent duo. Taken from their own repertoire, from folk tales or from albums

from the Le port a jauni publishing house, the duo offer a first rock concert experience, all poetry and wordplay!

Vincent on electric guitar, Catherine on bass or Indian harmonium, and both singing in Spanish, Arabic, Italian and French!

Reservations required. Ages 6 and up.

