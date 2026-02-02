SCÈNES D’ENFANCE SOIRÉE MAGIQUE

2 avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Prenez place dans ce rendez-vous unique sous forme de cabaret. Une soirée inoubliable mettant en avant le déséquilibre des sens et le détournement du réel.

Au programme des corps en apesanteur, des performances d’ombres chinoises, des déambulations alliant danse et contorsions, des tours de cartes, du jonglage. Autant de numéros prodigieux réalisés par des artistes virtuoses aussi drôles que bluffants.

.

2 avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in this unique cabaret event. An unforgettable evening of sensory imbalance and misappropriation of reality.

On the program: weightless bodies, shadow puppet performances, strolls combining dance and contortion, card tricks and juggling. These are just some of the prodigious acts performed by virtuoso artists who are as funny as they are dazzling.

L’événement SCÈNES D’ENFANCE SOIRÉE MAGIQUE Narbonne a été mis à jour le 2026-02-02 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT