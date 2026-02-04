SCÈNES D’ENFANCE TRAITS Narbonne

SCÈNES D’ENFANCE TRAITS

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Au son du trombone et d’autres instruments circulaires, une acrobate tourne, virevolte, agrippée à une roue Cyr. Quand soudain, elle décide d’utiliser son agrès comme un immense pinceau, le badigeonne de peinture bleue et s’élance, laissant sur son passage différentes lignes de couleur, rendant visibles l’ensemble de ses déplacements. Un fabuleux cirque graphique et musical qui ravira petits et grands !

Réservation obligatoire. Dès 3 ans.

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

English :

To the sound of the trombone and other circular instruments, an acrobat spins and twirls, clinging to a Cyr wheel. Suddenly, she decides to use her apparatus as a huge paintbrush, smears it with blue paint and takes off, leaving different colored lines in her path, making all her movements visible. A fabulous graphic and musical circus that will delight young and old alike!

Reservations required. Ages 3 and up.

