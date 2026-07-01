SCENES NOMAADES / BOBIGNY, Théâtre de verdure de la Cité du Pont-de-Pierre, Bobigny

Informations pratiques

SCENES NOMAADES / BOBIGNY Samedi 4 juillet, 14h00 Théâtre de verdure de la Cité du Pont-de-Pierre Seine-Saint-Denis

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:00:00+02:00

CONCERT à la cité Pont de Pierre :

Célébrons ensemble la musique et l’héritage de Tonton David !

Canal 93 organise en partenariat avec l’amicale de locataire la Ruche en éveil, le Centre social du Pont de Pierre et l’Apes – Inli une journée en hommage à Tonton David, premier artiste de reggae – ragga à être entré au TOP 50, dans les années 90 et qui fut habitant du quartier du Pont de Pierre.

Le concert se tiendra sur les Scènes Nomaades, un dispositif itinérant de scènes mobiles et cyclables fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire et réalisées grâce au réseau des musiques actuelles du 93, le MAAD 93.

Au programme : Fanfare « Reggae Street Band » de Villes des Musiques du Monde dirigée par Jean-Frédéric Erbetta, fondateur de la fanfare reggae « Steppin Out », les musiciens de la fanfare amateure Reggae Street Band revisitent les standards de la musique Jamaïcaine : reggae, rocksteady, ska, calypso, mento… déambulera dans le quartier Pont de Pierre : de la rue Racine au théâtre de verdure à partir de 14h, suivi d’un concert de l’artiste reggae – dancehall caribéenne et balbynienne Trinity et un DJ set du Selecta Djabba, DJ de Tonton.

+ d’infos sur les Scènes Nomaades

Le MAAD 93 – réseau des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis – et l’ensemble de ses adhérents ont l’immense plaisir de vous présenter la sixième édition des Scènes Nomaades, un festival itinérant de vélos-concerts en Seine-Saint-Denis. Construites par l’association Véloma et Pikip Solars Speakers, les Scènes Nomaades sont mobiles et cyclables et fonctionnent exclusivement à l’énergie solaire.

Ce projet est soutenu par le Département de la Seine-Saint-Denis, la DRAC Île-de-France, le Ministère de l’Éducation Nationale et des Sports, le Parc départemental Jean-Moulin – Les Guilands et Seine-Saint-Denis Tourisme.

Théâtre de verdure de la Cité du Pont-de-Pierre Rue d’Alésia Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Hommage à Tonton David avec Fanfare Reggae Street Band (concert en déambulation)

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