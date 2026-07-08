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Schéhérazade La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

samedi 17 octobre 2026 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt

Schéhérazade La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
La Seine Musicale - Pianos Hanlet
Adresse
1 Île Seguin
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Paris

Schéhérazade

Un concert de l’Orchestre Lamoureux, dirigé par Adrien Perruchon

Samedi 17 octobre à 20h – Auditorium de La Seine Musicale

Les femmes sont au centre du programme de ce soir aux couleurs littéraires et orientales. Dans Salomé, extrait du triptyque « Femmes de légende », la compositrice

Mel Bonis dresse un portrait de l’héroïne biblique avec toutes les couleurs de l’orchestre.

Schéhérazade, suite symphonique de Rimsky-Korsakov, est un modèle de « musique à programme », où tableaux et personnages se mêlent avec une maîtrise du discours et de l’orchestration inégalée.

Programme
Mel Bonis, Salomé, op. 100

Nikolaï Rimsky-Korsakov, Schéhérazade — Suite symphonique, op. 35

Les femmes sont au centre du programme de ce soir aux couleurs littéraires et orientales.
Le samedi 17 octobre 2026
de 12h00 à 21h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T15:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T12:00:00+02:00_2026-10-17T21:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin  92100 Boulogne-Billancourt
https://orchestrelamoureux.com/concerts/scheherazade/ +33749621605 communication@orchestrelamoureux.com


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